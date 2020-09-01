Азербайджанские стартапы приглашены участвовать в Международном соревновании

БАКУ /Trend/ - В Международном соревновании стартапов, которое ежегодно организуется Группой Исламского банка развития в преддверии ежегодного инвестиционного собрания, примут участие и азербайджанские стартапы.

Как сообщили во вторник Trend в Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ), Агентство является официальным партнером национального тура соревнования по Азербайджану.

Национальный тур Международного соревнования стартапов по Азербайджану стартовал сегодня. Стартапы могут соревноваться в категориях "социальное развитие", "наилучшее использование инноваций", "климат и воздействие на окружающую среду", "конфиденциальность и защита данных", а также "развитие стартапов".

В соревнованиях могут принять участие стартапы, отвечающие следующим требованиям:

• с числом сотрудников и членов команды до 20 человек;

• подходящие по соответствующим категориям;

• наличие минимального прототипа стартапа или работающей модели идеи / проекта (ПО, приложение, веб-сервис), существующих пользователей;

• предпочтение будет отдаваться участникам других национальных и международных соревнований.

Местные стартапы, желающие участвовать в национальном туре, должны зарегистрироваться до седьмого сентября 2020 года по ссылке.

Координирующее лицо: представитель Агентства Асиф Гасанов. Телефон: (+994 12) 404-04-01 (внутренний 241).

Победителя национального тура в режиме онлайн 10 сентября этого года объявит жюри, состоящее из членов Агентства, Исламского банка развития и Организационного комитета Ежегодного инвестиционного собрания. Стартап-победитель представит Азербайджан на Международном соревновании стартапов, который состоится 29 октября 2020 года в Дубае. В случае проведения соревнования с непосредственным участием, все расходы национального представителя покроет Исламский банк развития. Всего в Международном соревновании стартапов будут отобраны пять победителей, каждый из которых получит приз в размере 10 000 долларов США.

В целом в соревновании планируется участие стартапов из 80 стран мира.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)