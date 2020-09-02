В Азербайджане разрабатывается пятилетняя стратегия расширения консультационных услуг в аграрном секторе
Лента новостей
Неспособность защитить МСБ в период пандемии может поставить под угрозу всю мировую экономику - McKinsey & Company
«Бомба замедленного действия», или как сеть биолабораторий в Армении угрожает региональной безопасности
В Азербайджане пройдет повторная регистрация на приемные экзамены по специальностям, требующим особых способностей
В Азербайджане разрабатывается пятилетняя стратегия расширения консультационных услуг в аграрном секторе
Брайза: Заселение Арменией Нагорного Карабаха противоречит усилиям по решению конфликта путем переговоров
Питер Тейс: Переселение других этнических групп на суверенные территории Азербайджана серьезно осложняет ситуацию в Нагорном Карабахе
Минобороны: Доводы, касающиеся якобы переброски боевиков из Сирии в Азербайджан - явная дезинформация
Любой частной клинике, имеющей лабораторию, надо дать возможность проводить тестирование на коронавирус