Растет объем внешнеторговых операций между Азербайджаном и Россией

БАКУ /Trend/ - В январе-июле 2020 года объем внешнеторговых операций между Азербайджаном и Россией составил 1,513 миллиарда долларов, что на 6,1 процента больше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщает Trend со ссылкой на статистический бюллетень Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана.

По данным ведомства, экспорт азербайджанской продукции в Россию за первые семь месяцев этого года составил 430 миллионов долларов, в то время как годом ранее этот показатель составлял 423 миллиона долларов. Таким образом, в годовом исчислении Россия увеличила импорт продукции из Азербайджана на 1,6 процента, а долевое участие России в общем экспорте Азербайджана увеличилось с 3,45 до 4,72 процента.

При этом импорт российской продукции в Азербайджан в годовом исчислении снизился с 1,18 миллиарда долларов США до 1,08 миллиарда долларов. Долевое участие России в общем импорте Азербайджана составило 18,36 процента от совокупного объема, против 14,04 процента за аналогичный период прошлого года.

Если за аналогичный период 2019 года соотношение экспорта и импорта во внешнеторговых отношениях двух стран составляло 26 и 74 процента соответственно, то в январе-июле 2020 года оно составило 28 и 72 процента соответственно. Таким образом, сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана с Россией за отчетный период осталось отрицательным, составив 653 миллиона долларов.

В целом, в январе-июле 2020 года внешнеторговый оборот Азербайджана составил 15,03 миллиарда долларов США, что в 1,4 раза меньше аналогичного показателя 2019 года. Сальдо внешнеторгового оборота в годовом исчислении снизилось в 1,1 раза, и оставшись положительным, составило 3,2 миллиарда долларов США.

(Автор: Фидан Бабаева.)

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