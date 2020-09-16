Самозанятые субъекты МСБ в Азербайджане получают господдержку в составлении бизнес-планов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) оказывает поддержку по составлению бизнес-планов лицам, привлеченным к программе самозанятости в рамках сотрудничества с Государственным агентством занятости при министерстве труда и социальной защиты населения.

Как сообщили в среду Trend в Агентстве по развитию МСБ, за август-сентябрь специалисты Хачмазского центра развития МСБ и "Друзья МСБ" по Губа-Хачмазскому экономическому району оказали консультационные услуги по составлению бизнес-планов свыше 70 гражданам из Хачмазского, Губинского и Гусарского районов.

В ближайшие дни в рамках программы самозанятости поддержка по составлению бизнес-планов будет оказана и гражданам из Сиязанского и Шабранского районов.

В Агентстве отметили, что в соответствии с постановлением Кабинета министров от 25 июля 2020 года, лица, зарегистрированные в местных структурах Госагентства занятости в качестве безработных, соискателей и привлеченные к программе самозанятости в связи с пандемией коронавируса (COVID-19) в 2020 году будут обеспечены материалами, оборудованием и другим имуществом без привлечения к тренингам. Эти средства будет переданы вышеназванным лицам на основании составленных ими бизнес-планов.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)