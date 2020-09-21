В Азербайджане откроется Торговый дом Казахстана

БАКУ /Trend/ - В Баку зарегистрирован Торговый дом Казахстана, среди целей которого наращивание объемов двусторонней торговли, расширение инвестиционных и торгово-экономических связей.

Как сообщает Trend со ссылкой на Казинформ, об этом сказал генеральный директор Торгового дома, азербайджанский бизнесмен Руфат Рзаев.

«На встрече с послом Казахстана Сержаном Абдыкаримовым мне, как знающему казахстанский и азербайджанский рынки, была предложена идея создания Торгового дома Казахстана, поскольку такой структуры в АР ранее не было. Изучив все «за и против, я решился на сотрудничество. Казахстан и Азербайджан имеют далеко не полностью раскрытый значительный потенциал экономических отношений. Кроме того, в Нур-Султане уже действует Торговый дом Азербайджана», - сказал Рзаев.

Отвечая на вопрос, что должно принести создание Торгового дома, он сказал, что в Азербайджане не так широко представлена казахстанская продукция, несмотря на то, что в Казахстане производятся качественные товары. На чальном этапе на азербайджанском рынке представим казахстанскую пищевую и сельскохозяйственную продукцию и товары народного потребления, а в после — продукцию легкой и текстильной промышленности.

Кроме того, директор отметил, что они готовы оказывать содействие и информационное консультирование казахстанских предприятий по деловому климату и инвестиционным проектам в АР. Торговый дом может также вести работу по формированию предложений и рекомендаций для устранения торговых барьеров и улучшения условий ведения бизнеса в двух странах.

«Торговый дом Казахстана будет выступать в качестве диалоговой площадки для деловых кругов двух стран, организации презентаций товаров и услуг, выставок, бизнес-встреч. Также готовы помогать казахстанским партнерам в изучении спроса и предложения на их товары на азербайджанском рынке, в проверке рейтинговых оценок юридических лиц, компаний, заключении контрактов», - добавил Рзаев.

«Сама идея была озвучена еще до пандемии, но понадобилось время для принятия решения, а также введение карантинных ограничений сдвинуло планы по открытию Торгового дома Казахстана. Но, несмотря на ограничения, продолжили работу в режиме видеовстреч с казахстанскими производителями и экспортерами и зарегистрировали юридическое лицо. После открытия прямых авиарейсов организуем приезд в Баку казахстанских поставщиков продукции и выставку товаров для азербайджанских партнеров и дистрибьюторов. Планируем создать сайт и страницы в соцсетях», - поделился планами на будущее бизнесмен.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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