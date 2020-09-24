Туркменистан и USAID рассмотрели возможности реализации ряда совместных проектов

БАКУ /Trend/ - Туркменистан и Агентство США по международному развитию (USAID) рассмотрели возможность реализации ряда совместных проектов.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство иностранных дел Туркменистана, обсуждения на эту тему прошли в ходе видеоконференции между заместителем министра иностранных дел Туркменистана Вепы Хаджиева с представителем USAID в Туркменистане Нино Надирадзе.

Сообщается, что в ходе встречи стороны обсудили вопросы расширения сотрудничества. В частности, были обсуждены вопросы обновленной дорожной карты для Туркменистана на 2021 финансовый год.

Также, были высказаны предложения по консолидации совместных усилий в обеспечении мира, стабильности и устойчивого развития в Центральной Азии и Афганистане в рамках формата сотрудничества между США и странами ЦА «С5+1».

Напомним, что как ранее сообщил Trend начальник отдела информации и культуры посольства США в Ашхабаде Стивен Гайс, реализуемая USAID программа в Туркменистане способствует развитию животноводческого сектора страны, путем внедрения новых рыночных решений, которые увеличат доходы фермеров, поставщиков и предпринимателей.

Гайс отметил, что эта программа также будет способствовать укреплению связей между государственным и частным сектором Туркменистана.

Также он сказал об уже реализованных совместных проектах в сельскохозяйственном секторе Туркменистана.

"Например, в прошлом году USAID, совместно с местной туркменской фирмой профинансировало успешную пилотную поставку туркменских бахчевых культур в Австрию, что продемонстрировало жизнеспособность этого нового торгового маршрута и спрос на туркменскую продукцию за рубежом", - отметил ранее Гайс.



(Автор: Джейла Алиева.)

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