ЕАБР ожидает восстановления экономической активности в Казахстане в 2021–2022 годах

Евразийский банк развития (ЕАБР) в 2021–2022 годах прогнозирует рост ВВП Республики Казахстан в среднем на 4,7% за год, после снижения этого показателя в текущем году на 2,5%,. Об этом говорится в макроэкономическом обзоре, подготовленном Дирекцией по аналитической работе ЕАБР, передает Trend.

Последствия пандемии COVID-19 привели к беспрецедентному сокращению глобальной деловой активности и объемов международной торговли. Экономика Казахстана в сложившихся условиях сократилась в январе — июне 2020 года на 1,8% г/г. Действие внутренних санитарных ограничений, снижение внешнего спроса, падение цен на нефть, а также замедление темпов ее добычи в рамках договоренностей ОПЕК+ стали ключевыми факторами, влияющими на экономическую динамику.

Согласно базовому сценарию прогноза ЕАБР, смягчение карантинных ограничений (по сравнению с весенними) во второй половине текущего года и сохранение стимулирующей монетарной и фискальной политики сформируют условия для начала восстановления экономической активности. Ожидается, что антикризисная поддержка государства в 2021 году сохранится, что смягчит негативное влияние пандемии на экономику. В результате, по оценке аналитиков ЕАБР, в 2021–2022 годах прогнозируется рост ВВП в среднем на 4,7% за год, после снижения в 2020 году на 2,5%. Вместе с тем из-за повышенной неопределенности, социального дистанцирования, сдержанного внешнего спроса и ослабленной инвестиционной активности данный процесс будет длительным: возврат к докризисному уровню производства ожидается в течение 2021–2022 годов, а разрыв выпуска останется отрицательным на всем горизонте прогнозирования.

В обзоре отмечается, что в мае — июне казахстанский тенге частично отыграл утерянные позиции и укреплялся до отметки 397 тенге за доллар США, чему способствовали начало восстановления экономической активности внутри страны и за рубежом, а также рост нефтяных котировок. Во второй половине августа — начале сентября 2020 года на региональных финансовых рынках повысилась волатильность из-за увеличения геополитических рисков, сохранение которых не позволит в полной мере реализовать потенциал укрепления национальной валюты. ЕАБР ожидает коррекции курса к равновесному уровню в течение 2021 года в условиях замедления темпов распространения коронавируса и нормализации геополитической обстановки.

Темп прироста индекса потребительских цен в текущем году несколько ускорился под влиянием эффекта переноса валютного курса, временного ажиотажного спроса населения на отдельные товары и удорожания плодоовощной продукции. К концу 2020 года ЕАБР прогнозирует инфляцию на уровне 7,1% г/г, а давление на цены продолжит оказывать перенос на них ослабления национальной валюты.

По мнению старшего аналитика ЕАБР Айгуль Бердигуловой, риски остаются повышенными и смещенными в сторону ухудшения прогноза из-за неустойчивости наметившегося восстановления экономической активности на фоне сохраняющейся угрозы масштабной второй волны пандемии, обострения американо-китайских отношений и усиления санкционной риторики в отношении России, негативное влияние которых может транслироваться в экономику Казахстана через торговые и финансовые каналы.