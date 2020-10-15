ООН: Портал Azexport и Цифровой торговый узел Азербайджана является лучшей практикой

БАКУ /Trend/ - Azexport и Цифровой торговый узел Азербайджана является лучшей практикой.

Как сообщает Trend со ссылкой на Центр анализа экономических реформ и коммуникаций при министерстве экономики Азербайджана (ЦАЭРКА), об этом говорится в докладе Организации Объединенных Наций (ООН).

По данным, состоялось восьмое заседание Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), одной из 5 комиссий, действующих в составе ООН.

Руководитель портала Аzexport Айхан Гадашов отметил, что в документе, созданный в соответствии с Указом Президента Ильхама Алиева от 22 февраля 2017 года, “Азербайджанский Цифровой торговый узел”, находится в разделе лучших практик по “трансграничной безбумажной торговле” в странах Азии и Тихого океана.

В документе отмечается, что Азербайджан является первой страной, предлагающей мобильное резидентство нерезидентам.

При этом было отмечено, что ЦТУ является успешным примером с точки зрения совместного оказания услуг обеими сторонами в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП). Также было отмечено, что «Единая онлайн-заявка на экспорт» позволяет предпринимателям получить необходимые сертификаты на продукцию, которую они будут экспортировать онлайн, без обращения к официальному предпринимателю.

Отметим, что Цифровой торговый узел был учрежден на основании Указа Президента Азербайджана Ильхама Алиева “Об усилении позиций Азербайджана как цифрового торгового узла и усилении внешнеторговых операций”. Узел предоставляет различные цифровые решения как резидентам, так и нерезидентам, с применением самых современных, безопасных и быстрых технологий в течение всего периода деятельности. Среди этих услуг особое значение имеет электронная резидентская служба, впервые в мире примененная в Эстонии, а сразу после - в Азербайджане.

Автор: Фидан Бабаева.

Twitter: @Fidan_Babaeva