ЕБРР и ЕС оказывают поддержку малому и среднему бизнесу в Туркменистане

БАКУ /Trend/ - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), в партнёрстве с Европейским Союзом (ЕС) способствуют развитию малого и среднего бизнеса в Туркменистане, сообщает Trend со ссылкой на Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана.

В частности, в целях развития малого и среднего бизнеса в Туркменистане, ЕБРР и ЕС проведут онлайн практикум «Диагностика состояния вашего бизнеса, как инструмент роста компании», предназначенный для руководителей компаний и владельцев предприятий малого и среднего бизнеса.

Напомним, что ранее ЕБРР совместно с ЕС содействовали выходу туркменской компании Ak Hunji на новые экспортные рынки. Так, в течение последних трех лет ЕБРР и ЕС помогли компании внедрить стандарт качества ISO 9001:2015, необходимый для начала экспорта ее продукции в Казахстан, Грузию и Украину, а также оказали поддержку во внедрении системы финансовой отчетности в соответствии с международными принципами.

Кроме того, несколько месяцев назад ЕБРР предоставил финансирование в размере 1,8 миллиона долларов США для расширения бизнеса Ak Hunji путем строительства новых производственных мощностей и запуска новой линейки продуктов из экструдированного полистирола XPS.

Отметим, что до конца 2020 года между ЕБРР и Туркменистаном может быть согласовано до пяти новых проектов. Так, за все время деятельности в Туркменистане ЕБРР инвестировал в страну 272 миллиона евро в 70 проектов. Такие инвестиции позволили более чем 200 малым и средним предприятиям получить доступ к бизнес-консультациям.

(Автор: Джейла Алиева.)

Твиттер: @JeilaAliyeva