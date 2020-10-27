Объем электронной торговли в РК планируется довести до 15% к 2025 году - Бахыт Султанов

Бизнес 27 октября 2020 15:08 (UTC+04:00)
Объем электронной торговли в РК планируется довести до 15% к 2025 году - Бахыт Султанов

К 2025 году Казахстан планирует довести показатель доли электронной торговли до 15 процентов. Об этом сегодня в ходе видеофорума на тему «Сопряжение евразийского экономического союза и китайской инициативы «Один пояс, один путь» заявил министр торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

В своем выступлении Б.Султанов сообщил, что пандемия негативно отразилась на многих секторах экономики, однако существуют отрасли, выигравшие от введения карантинных мер.

«COVID-19 как глобальный тренд оказал влияние на развитие электронной торговли в мире и в Казахстане, в частности, - сказал министр. - Локдаун и карантинные меры во всем потребовали изменения стратегии работы и пересмотра формата взаимодействия с покупателем, поиска нестандартных решений, сервисов и сфере торговли. Электронная торговля может стать одним из драйверов роста экономики наших стран, а также источником для новых рабочих мест».

Он сообщил, что объем казахстанского рынка электронной торговли за первое полугодие этого года составил 1,1 млрд долларов США, это 9,4 процента от общего объема розничной торговли. До конца года ожидается достижение до 2,2 млрд долларов США, т.е. порядка 900 млрд тенге.

«Казахстан ставит амбициозную цель по достижению показателя доли электронной торговли до 15 процентов к 2025 году в рамках разрабатываемого нашим министерством Национального проекта развития торговли», - сказал Б. Султанов.

Он добавил, что для полноценного увеличения темпов развития электронной торговли будут приняты меры по совершенствованию государственного регулирования, улучшению инфраструктуры электронной коммерции, координации государства и бизнеса, развитию электронного экспорта казахстанских товаров и цифровых навыков населения и бизнеса.

Напомним, 26-27 октября в рамках видеофорума представители государственных органов, бизнеса и научный кругов стран ЕАЭС и КНР проведут обмен мнениями по вопросам глобальных экономических вызовов и восстановления экономик после пандемии.

Организаторами мероприятия выступают Евразийская экономическая комиссия при генеральной поддержке Делового совета ЕАЭС, РСПП и Деловой России

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