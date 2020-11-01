Ребрендинг термина «местное содержание» поддержали в Правительстве РК

Премьер-Министр РК Аскар Мамин рассказал об оказываемых отечественным производителям мерах поддержки, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

«Рассмотрев ваш депутатский запрос касательно поддержки отечественных производителей в условиях соблюдения норм ВТО, сообщаю следующее. В преддверии окончания переходного периода и полноценного участия Казахстана в ВТО развитие и защита внутреннего рынка становится одним из самых актуальных вопросов, требующих серьезного подхода и принятия эффективных решений», - сказал Аскар Мамин в ответ на депутатский запрос.

В этой связи, по его словам, 6 октября 2020 года на площадке Министерства индустрии и инфраструктурного развития с участием заинтересованных органов и организации состоялось совещание по вопросам развития местного содержания в регулируемых закупках в условиях вступления Казахстана в ВТО, по итогам которого создана рабочая группа для выработки предложении и альтернативных механизмов, направленных на развитие местного содержания и обеспечение поддержки казахстанских производителей в свете глобальных интеграционных процессов.

«В ходе совещания были поддержаны предложения Казахстанского центра индустрии и экспорта «QazIndustry» по развитию местного содержания, в частности, по ребрендингу термина «местное содержание» на более нейтральный и повсеместно адаптировать применение альтернативного понятия, к примеру, «внутристрановая ценность». Также предлагалось законодательно закрепить данный термин в разрабатываемой концепции проекта Закона «О промышленной политике» и рассмотреть возможность переквалификации закупок квазигосударственного сектора в категорию для «правительственных целей». Данные меры позволят без привлечения излишнего внимания со стороны субъектов международного сообщества вырабатывать и внедрять меры поддержки отечественных производителей», - объяснил Премьер.

«На сегодняшний день по данному вопросу соответствующей рабочей группой проводится работа по выработке предложении и альтернативных механизмов, направленных на развитие местного содержания, о результатах которых Министерство индустрии и инфраструктурного развития проинформирует Вас дополнительно до конца 2020 года. В целом, вопрос поддержки отечественных производителей находятся на постоянном контроле Правительства», - заключил А. Мамин.