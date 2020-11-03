SOFAZ продал недвижимость в Сеуле

БАКУ/Trend/ - 25-этажная башня “Пайн Авеню A» офисного типа, принадлежащая Государственному нефтяному фонду Азербайджана (SOFAZ) и расположенная на территории бизнес-центра города Сеул в Корее, была продана компании Shinhan Card, являющейся основным арендатором здания за 521,5 миллиарда корейских вон.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на SOFAZ.

По данным, в 2011 году соответствующие показатели по сдачи в аренду недвижимости, строительство которой было завершено в 2011 году, были выше, и SOFAZ на дату приобретения получил стабильные арендные доходы.

"SOFAZ приобрел указанную недвижимость в марте 2014 года, заплатив 470 миллиардов корейских вон. Рентабельность по аренде недвижимости составила 31,4 процента, рентабельность от роста цен- 4,8 процента, общая доходность- 36,2 процента",- отмечается в сообщении.

Согласно информации, в связи с продажей имущества исполнительный директор SOFAZ Исрафил Мамедов отметил: "25-этажная башня “Пайн Авеню A», отвечающая современным стандартам и приобретаемая на выгодных условиях, была для нас важной возможностью воспользоваться перспективами развития рынка недвижимости".

Успешная продажа здания доказала правильность этой стратегии и получила высокую доходность в соответствии с соответствующим уровнем риска. Кроме того, продажа 25-этажной башни “Пайн Авеню A» демонстрирует, насколько устойчивым является рынок недвижимости, несмотря на сложную ситуацию, вызванную пандемией COVID-19.

Продажа этого актива также соответствует новой стратегии SOFAZ, основанной на инвестициях в паевые фонды, которые в основном инвестируют в недвижимость.”

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)

Twitter: @Fidan_Babaeva