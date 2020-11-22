Азербайджан сократил импорт грузовиков и тракторов из Грузии

БАКУ/Trend/ - В январе-октябре этого года Азербайджан импортировал из Грузии 1 195 грузовиков на сумму 7,8 миллионов долларов США, что на 27 единиц меньше показателя годом ранее, сообщает Trend со ссылкой на отчет Национального управления статистики Грузии (Геостат).

За 10 месяцев Азербайджан импортировал из Грузии 53 трактора общей стоимостью 761,35 тысяча долларов США, что в 2,8 раза меньше, чем годом ранее.

В январе-октябре текущего года товарооборот между Грузией и Азербайджаном составил 746,3 миллионов долларов США.

Это на 9,8 процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

За десять месяцев Азербайджан с долей 8,1 процентов в торговом обороте Грузии занял 4-е место среди торговых партнеров Грузии после Турции, России и Китая.

В январе-октябре этого года общая стоимость импорта Грузии из Азербайджана составила 381,7 миллиона долларов США. Согласно документу, это на 10,5 процентов меньше, чем за тот же период прошлого года. За 10 месяцев Азербайджан с долей 5,9 процентов в общем импорте Грузии стал 5-м среди основных импортных партнеров соседней страны после Турции, России, Китая и США.

В январе-октябре этого года общая стоимость экспортируемой из Грузии в Азербайджан продукции составила 364,6 миллиона долларов США. Это на 10,5 процентов меньше, чем за тот же период прошлого года. За десять месяцев Азербайджан (доля 13,4 процентов) стал вторым после Китая основным экспортным партнером Грузии.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Наталья Кочнева)