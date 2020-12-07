В Азербайджане пройдет инвестиционный форум, посвященный итогам года

БАКУ/Trend/ - 23 декабря 2020 года состоится 10-ый форум International Caspian Energy Investment Forum, а также Церемония Вручения 5-ой Международной Премии Caspian Business Award 2020.

Об этом во вторник сообщает Trend со ссылкой на "Caspian Energy Club".

По данным, Церемония Вручения 5-ой Международной Премии Caspian Business Award 2020 была перенесена по техническим причинам с 16-го декабря 2020 года на 23 декабря 2020 года.

«Премия будет вручена компаниям, которые внесли особый вклад в период пандемии COVİD-19 в развитие экономики Азербайджана и стран Каспийско-Черноморского региона»,- отмечается в информации.

На международном «Caspian Energy Investment Forum» с участием представителей экономического блока правительства будут обсуждены достижения в экономической сфере за 2020-й год»,-подчеркнуто в сообщении.

Особое внимание в процессе дискуссий будет уделено восстановлению и развитию освобожденных от оккупации районов Азербайджана.

В форуме предусмотрены дополнительные возможности для общения участников в чате и для налаживания новых деловых контактов параллельно с выступлением спикеров. Для компаний, не имеющих представительства в Азербайджанской Республике, при регистрации до 18 декабря участие бесплатное.

Caspian Energy Club, объединяющий в своих рядах более 5000 компаний и организаций из 50 стран мира, был создан в июне 2002 года. Основная цель Caspian Energy Club, являющегося активным участником диалога «бизнес-власть», заключается в улучшении инвестиционной и деловой среды в Азербайджане и других странах, где осуществляет деятельность Caspian Energy Club, а также в стимулировании диалогов в форматах B2G, B2B и B2C и активном участии в них.

Caspian Energy Club является международной платформой для бизнес-нетворкинга и регулярно организует различные мероприятия, такие как CEO Brunch, CEO Lunch, Business Tour и т.д. В рамках онлайн бизнес-тренингов местными и зарубежными специалистами проводятся вебинары, тренинги и семинары. Штаб-квартира Caspian Energy Club находится в Баку. Caspian Energy Club имеет официальные представительства, а также полномочных представителей в разных странах мира.

(Редактор: Наталья Кочнева)