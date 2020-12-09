Латвия видит потенциал для сотрудничества с Туркменистаном в различных сферах

Бизнес 9 декабря 2020 14:17 (UTC+04:00)
Латвия видит потенциал для сотрудничества с Туркменистаном в различных сферах
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