Азербайджан сократил экспорт свинца в январе-октябре 2020 года

БАКУ /Trend/ - В январе-октябре 2020 года экспорт из Азербайджана свинца и изделий из него сократился в суммарном выражении на 8,82 тысяч долларов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на статистический отчет Государственного таможенного комитета (ГТК).

За первые 10 месяцев Азербаджан осуществил экспорт свинца и изделий из него на сумму 790 тысяч долларов.

Азербайджан импортировал свинец в январе-октябре 2020 года на сумму две тысячи долларов.

Отметим, что в январе-октябре 2020 года внешнеторговый оборот Азербайджана составил более 21 миллиарда долларов США, что на 25,7 процентов меньше аналогичного показателя 2019 года.

В структуре внешнеторгового оборота на экспорт пришлись 12,2 миллиардов долларов, что составило сокращение в годовом исчислении на 27,3 процентов. Удельный вес экспорта за год сократился на 1,24 процентных пункта, до 58,25 процентов от общего объема внешнеторгового оборота.

Импорт в Азербайджан за январь-октябрь 2020 года составил 8,77 миллиардов долларов США, сократившись относительно аналогичного периода прошлого года на 23,5 процента. Удельный вес импорта в общей сумме товарооборота увеличился на 1,24 процентных пункта, до 41,75 процента от общего объема.

(Автор: Фидан Бабаева. Редакор: Наталья Кочнева)

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