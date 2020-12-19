Обзор событий в агросекторе Азербайджана за неделю
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"Freedom Gazette": Безучастностью к последней армянской агрессии мир подорвал доверие к глобальным институтам
Формулировки Президента Ильхама Алиева били точно в цель, как азербайджанские беспилотники по армянским танкам - российское издание
Xalq Bank представил сборник "Залимхан Ягуб. Избранные произведения" – двадцатое издание проекта Xalq Əmanəti (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев: Идет работа по созданию российско-турецкого мониторингового центра в Агдамском районе
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан активно выступал и выступает за широкое международное сотрудничество в борьбе с пандемией
Президент Ильхам Алиев: В результате войны более 80 процентов потенциала вооруженных сил Армении было уничтожено
Президент Ильхам Алиев: В том, что сегодня вышли на политическое урегулирование, огромная роль Президента России
Президент Ильхам Алиев: У нас не было и нет никаких планов по вторжению на территорию армянского государства
Президент Ильхам Алиев: Армянское руководство делало все для того, чтобы сорвать переговорный процесс и по существу оставить все как есть
Президент Ильхам Алиев: Мы хотим, чтобы к восстановлению наших городов и сел были привлечены компании из дружественных стран
Президент Ильхам Алиев: Та армия, которая была разгромлена - это не армия Пашиняна, это армия, которую создавали Кочарян и Саргсян на протяжении 20 лет
19-летний футболист Ильгар Бурджалиев, ставший воином. Он родился в Москве, стал шехидом в Тертере (ВИДЕО, ФОТО)
Президент Ильхам Алиев: Война между Азербайджаном и Арменией не всегда была объективно освещена в мировых СМИ
Президент Ильхам Алиев: Программа вакцинации начнется в начале следующего года, будет добровольной и за счет государства
Президент Ильхам Алиев: Мы пригласили врачей из Италии, Китая, Кубы, России и Турции. Это в значительной степени помогло нам в лечении больных
Трогательно и проникновенно – победитель "Евровидения" исполнил азербайджанскую народную песню "Ay, Laçın" (ВИДЕО)