Немецкая GIZ обнародовала портфель проектов в Туркменистане

БАКУ /Trend/ - Портфолио Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) в Туркменистане в настоящее время состоит из национальных компонентов четырех проектов, сообщили Trend в GIZ.

"Совместно с партнером, Министерством экономики и развития Туркменистана, немецко-туркменская программа подготовки менеджеров с 2008 года готовит руководителей туркменских малых и средних предприятий специально для начала бизнеса и экономического сотрудничества с немецкими предприятиями", - сказал GIZ о первом проекте.

"Зеленая Центральная Азия" (06/2020 – 03/2024) направлена на предотвращение конфликтов и укрепление трансграничного сотрудничества по вопросам воздействия изменения климата в Центральной Азии, установление регионального политического диалога по вопросам экологических и связанных с климатом рисков безопасности, а также наращивание потенциала в области экологического управления, уточнила компания второй проект.

Что касается третьего проекта, GIZ заявила, что совместно с Министерством сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана проект интегративного и чувствительного к климату землепользования в Центральной Азии (продолжительность 05/2016 – 02/2021) направлен на поддержку различных групп землепользователей, государственных учреждений и частного сектора в Центральной Азии в принятии интегрированных, экономически и экологически устойчивых форм землепользования.

"Проект о содействии верховенству права в Центральной Азии в интересах устойчивого экономического развития (02/2018 – 01/2023) поддерживает Туркменистан в реформировании правового и судебного сектора и тем самым хочет внести свой вклад в повышение правовой безопасности. Основными партнерами проекта в Туркменистане являются туркменский парламент, Министерство юстиции и Верховный суд, а также Институт государства, права и демократии Туркменистана",- озвучила GIZ последний проект в Туркменистане.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Наталья Кочнева)

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