Азербайджан увеличил производство сельскохозяйственной продукции

Бизнес 20 декабря 2020 19:46 (UTC+04:00)
Азербайджан увеличил производство сельскохозяйственной продукции

БАКУ/Trend - В январе-ноябре 2020 года объем производства сельскохозяйственной продукции в Азербайджане в фактических ценах составил 7,97 миллиардов манатов, что на два процента больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Trend со ссылкой на опубликованный отчет Государственного комитета по статистике Азербайджана.

Согласно данным Госкомстата, за указанный период производство продукции в сфере животноводства выросло на 2,9 процента (до 4,03 миллиардов манатов), а в сфере растениеводства – на один процент (до 3,94 миллиардов манатов).

За отчетный период в стране близится к завершению сбор сельскохозяйственного урожая.

За январь-ноябрь 2020 года собрано: 1,01 миллион тонн картофеля (рост за год на 2,1 процента), 1,68 миллион тонн овощей (рост за год на 2,5 процента), 448,1 тысяч тонн бахчевых культур (рост на 0,1 процентов), 1,1 миллион тонн фруктов и ягод (рост на 4,2 процента), 201,5 тысяча тонн винограда (рост на 3,8 процента), 931,3 тонна чая (увеличение на 2,2 процента), 6,5 тысяч тонн табака (рост на 9,4 процентов) и 24,7 тысячи тонн подсолнуха (спад на 28,4 процентов).

За отчетный период в стране было произведено 491,4 тысяча тонн мяса, 1,97 миллион тонн молока, 1,75 миллион яиц и 16 тысяч тонн шерсти. По сравнению с январем-ноябрем 2019 года производство мяса выросло на 3,1 процента, молока - на 1,7 процента, яиц - на 4,7 процента, а шерсти - на 0,2 процентов.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Наталья Кочнева)

Twitter: @jafarov_zeyni

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Постпред Ирана: Предложение МАГАТЭ о новой сделке по атому выходит за рамки его мандата
Постпред Ирана: Предложение МАГАТЭ о новой сделке по атому выходит за рамки его мандата
Мы готовы к возвращению США в ядерную сделку - глава МИД Ирана
Мы готовы к возвращению США в ядерную сделку - глава МИД Ирана
Меджлис Ирана внес исправления в законопроект о наращивании степени обогащения урана
Меджлис Ирана внес исправления в законопроект о наращивании степени обогащения урана
Loading Bars
Лента новостей
Народные артисты Сафа Мирзагасанов и Евгения Невмержицкая признались в любви к родному театру (ФОТО) Культура 20:40
Иран занимает 18-е место в мире по производству алюминия Экономика 20:27
В Грузии появились элементы стабилизации ситуации с коронавирусом Грузия 20:19
Оппозиция в ЦАР призвала власти отложить президентские и всеобщие выборы Другие страны 20:18
Теперь казахстанцы могут получить техпаспорт на недвижимость онлайн Казахстан 20:13
ОЭСР надеется на совместную с Туркменистаном работу по упрощению процедур торговли и связей в Центральной Азии Бизнес 20:00
Азербайджан увеличил производство сельскохозяйственной продукции Бизнес 19:46
Сальдо внешнеторгового оборота между Азербайджаном и Вьетнамом стало положительным Бизнес 19:46
Власти США ожидают, что в январе в стране будет доступно три вакцины от коронавируса США 19:45
Меркель намерена добиваться закрытия границ ЕС для британцев Европа 19:26
Нидерланды запретили пассажирское авиасообщение с Британией из-за нового типа коронавируса Транспорт 19:05
Футболист "Милана" Леау забил самый быстрый гол в истории чемпионата Италии Спорт 18:47
Власти Испании призвали ЕС к координации по ситуации с коронавирусом в Британии Европа 18:37
Американская военная автоколонна въехала из Ирака на территорию Сирии Арабские страны 18:13
Израиль намерен закрыть въезд из ряда стран из-за нового типа коронавируса Израиль 17:54
Россия и Саудовская Аравия подтвердили приверженность действующим договоренностям ОПЕК+ Энергетика 17:36
Мы призываем Палату представителей парламента Нидерландов отказаться от своей односторонней позиции - МИД Азербайджана Политика 17:09
Скончался известный азербайджанский актер Атабала Сафаров Социум 16:55
С завтрашнего дня парламент начнет слушания представленных кандидатов в члены кабинета министров Грузия 16:55
Ограничительные меры усилят с 25 декабря до 5 января в Казахстане Казахстан 16:53
За минувшие сутки от COVID-19 в Иране скончались 177 человек Общество 16:50
В Азербайджане выявлено еще 2961 случаев заражения коронавирусом, 4317 человек вылечились Общество 16:42
100-летие Бакинской русдрамы: Вехи истории с Олегом Амирбековым (ВИДЕО) Культура 16:23
В Чехии вакцинация от коронавируса начнется 27 декабря Европа 16:02
Самые яркие воспоминания и добрые знаки народной артистки Азербайджана Людмилы Духовной Культура 15:44
В Гвинейском заливе пираты атаковали контейнеровоз, принадлежащий датской компании Другие страны 15:35
Турецкие музыканты отметили победу Азербайджана онлайн-проектом "Джан Карабах" (ВИДЕО) Культура 15:14
Руководитель цифрового торгового хаба Азербайджана о новых возможностях системы ИКТ 15:11
Инвестиции в грузинскую свободную индустриальную зону Поти диверсифицированы по странам региона Бизнес 15:07
Армия может и должна стать элитой общества Точка зрения 15:01
В Грузии выявлен 1731 новый случай коронавируса Грузия 14:19
Свыше 15 тысяч человек трудоустроены в столице Казахстана по Дорожной карте занятости Экономика 14:15
Министр нефти Ирана 21 декабря встретится с вице-премьером России Иран 14:11
В России выявили 28 948 заразившихся коронавирусом за сутки Россия 13:41
Француз побил мировой рекорд, простояв во льду больше 2,5 часа Европа 13:25
Apple приостановила партнерство с Wistron из-за протестов в Индии ИКТ 13:09
В Азербайджане оказана поддержка семье еще одного участника Отечественной войны (ФОТО) Общество 12:47
Обнародован прогноз погоды на завтра Общество 12:40
"Карлов университету" преподнесен цветок "хары бюльбюль" Общество 12:25
Продолжается строительство ж/д линии в иранских провинциях Чахар-Махал и Бахтияри Экономика 12:04
В Израиле начался первый этап вакцинации от коронавируса Израиль 11:55
В Кабуле произошел взрыв Другие страны 11:34
Почти 70% индийцев не хотят делать прививки от коронавируса Другие страны 11:15
Видеокадры из села Чухурмехля Агдамского района (ВИДЕО) Политика 11:07
Гоча Лорткипанидзе будет первым грузинским судьей в Гаагском суде - премьер-министр Грузии Грузия 10:56
В Казахстане запретили госслужащим держать счета в зарубежных банках Казахстан 10:51
РФ и Литва увеличивают пассажирский транзит в Калининград на новогодние праздники Транспорт 10:33
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту более 2 км Россия 10:12
Мексиканец Альварес объединил пояса чемпиона мира WBC и WBA, выиграв у британца Смита Спорт 09:51
Новые ограничения в Великобритании на фоне COVID-19 Европа 09:39
Масштабная кибератака затронула не менее 200 различных структур по всему миру ИКТ 09:18
Италия ограничивает передвижения внутри страны на время новогодних праздников Европа 08:52
Британцы массово бросились покидать Лондон Европа 08:37
Прибыль "Баварии" составила менее €10 млн по итогам сезона-2019/20 Спорт 08:09
Экспорт из Азербайджана в Малайзию многократно вырос Бизнес 08:00
В Азербайджане увеличилась урожайность хлопка Бизнес 08:00
Азербайджан проведет работы по восстановлению ГЭС в Карабахе Энергетика 08:00
Ученые объяснили случаи повторного диагностирования COVID-19 В мире 07:55
Минздрав Грузии по-прежнему рекомендует строгие ограничения Грузия 07:23
Иностранные инвесторы заявили о готовности вложить в проекты провинции Фарс Иран 07:19
652 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане Казахстан 07:14
На севере Ирака нейтрализованы три террориста РПК Турция 06:55
В США снова побит рекорд по заболеваемости коронавирусом США 06:26
Президент Мексики провел переговоры с Байденом Другие страны 05:58
Пеле поздравил Месси с повторением своего рекорда и заявил, что восхищается его игрой Спорт 05:23
Грузия и Финляндия имеют большие возможности для укрепления торговых связей Бизнес 05:00
В Сербии введут справки об отсутствии COVID-19 для въезжающих в страну Европа 04:30
ВОЗ высказалась о более заразном типе COVID-19 В мире 04:04
Байден ожидает, что переход на чистые источники энергии в США создаст рабочие места США 03:20
В Москве за сутки умерли 77 пациентов с коронавирусом Россия 02:23
Трамп выступил против локдауна из-за COVID-19 США 01:34
Тунисские силовики применили слезоточивый газ против протестующих в провинции Таузар Арабские страны 01:02
Более 700 тыс. случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в мире за сутки В мире 00:39
«Эвертон» обыграл «Арсенал» и вышел на второе место в АПЛ Спорт 00:17
Нетаньяху первым в Израиле вакцинировался от коронавируса Израиль 00:05
Немецкая GIZ обнародовала портфель проектов в Туркменистане Бизнес 00:01
Число выздоровевших от коронавируса в Турции превысило 1,77 миллиона человек Турция 19 декабря 23:36
Число жертв теракта на стадионе в Сомали увеличилось до 16 Другие страны 19 декабря 23:21
Саудовская Аравия заявила о возможности продлить нефтяную сделку ОПЕК+ до конца 2022 года Энергетика 19 декабря 23:13
Министр нефти Ирана посетит Москву 20 декабря Иран 19 декабря 22:54
Месси повторил рекорд Пеле по количеству голов за один клуб Спорт 19 декабря 22:21
Великобритания ужесточит ограничительные меры из-за распространения нового варианта коронавируса Европа 19 декабря 21:46
Глава МИД Узбекистана провел совещание с главами дипломатических представительств страны за рубежом Узбекистан 19 декабря 21:34
В Иране были открыты многочисленные энергетические проекты Иран 19 декабря 21:24
Вакцины против коронавируса ожидают в Грузии в марте Грузия 19 декабря 21:19
Увеличились доходы госбюджета Азербайджана Финансы 19 декабря 21:00
В Азербайджане зафиксирован рост производства табачных изделий Бизнес 19 декабря 21:00
Поздравления из Израиля! Блистательная Дина Тумаркина о родном театре в Баку (ФОТО) Интервью 19 декабря 20:50
Министр обороны Азербайджана выразил соболезнование российскому коллеге Политика 19 декабря 20:41
В Шуше, спустя 28 лет, открылся первый магазин азербайджанских сладостей Социум 19 декабря 20:19
В Британии могут ввести карантин из-за распространения нового штамма коронавируса Европа 19 декабря 19:56
SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя с разведывательным спутником США В мире 19 декабря 19:24
Делегация Афганистана посетит Азербайджан Политика 19 декабря 18:58
Германия купит дополнительно 30 млн доз вакцины от Pfizer и BioNTech Европа 19 декабря 18:56
Товарооборот между Россией и Ираном увеличился до 2,2 млрд. долларов в этом году Иран 19 декабря 18:35
Казахстан приступает к вакцинации трех тысяч добровольцев отечественной вакциной QazCovid-in Казахстан 19 декабря 18:13
Номинальные доходы населения Азербайджана сократились Финансы 19 декабря 18:11
В Грузии выявлено 2 904 новых случая коронавируса, выздоровели 4 316 пациентов Грузия 19 декабря 18:08
Стало известно о состоянии заразившегося коронавирусом Макрона Европа 19 декабря 18:03
Мало какая школа может похвастаться 100%-ым поступлением своих выпускников, но Подготовительная Школа Меррик 1 является исключением (ФОТО) Общество 19 декабря 18:02
Все новости