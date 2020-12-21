Планируется ознакомить арабские рынки с азербайджанской продукцией

БАКУ /Trend/ - Ассоциация сотрудничества с арабскими странами прилагает все усилия для того, чтобы азербайджанские товары присутствовали на рынках арабских стран не в качестве периодических товаров, а постоянных.

Об этом Trend сказал исполнительный директор Ассоциации сотрудничества с арабскими странами Ялчин Алиев.

По данным, объемы экспорта из Азербайджана на нынешнем этапе ожидаются не большие, так как арабские рынки слабо знакомы с азербайджанской продукцией.

"Ожидается экспорт азербайджанской продукции на сирийский рынок. Выход на этот рынок будет обеспечен через Иорданию, переговоры в этом направлении уже состоялись", - отмечает Алиев.

Исполнительный директор ассоциации добавил, что наряду с этим, азербайджанскую продукцию также планируется вывести на рынки Египта, Омана и Бахрейна.

Он также заявил, что в основном планируется экспорт продуктов питания и сельхозпродукции (фрукты и овощи, соки, компоты, консервированные продукты, джем, варенье, сухофрукты).

"В свою очередь, бизнес-круги этих стран выразили готовность инвестировать в фармацевтическую, нефтехимическую промышленность, гостиничный и ресторанный бизнес Азербайджана. Инвестиций стоит ожидать после окончания пандемии, когда инвесторы смогут прибыть в страну и на месте ознакомиться с существующими условиями", - сказал Алиев.

(Автор: Фидан Бабаева Редактор: Наталья Кочнева)

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