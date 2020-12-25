Второй Каспийский экономический форум пройдет в Москве в августе 2021 года

БАКУ /Trend/ - Второй Каспийский экономический форум пройдет в Москве 11-12 августа 2021 года.

Об этом сообщает Trend в пятницу со ссылкой на министерство экономического развития Российской Федерации.

Под председательством министра экономического развития Российской Федерации Максима Решетникова состоялось заседание оргкомитета по подготовке и проведению II Каспийского экономического форума.

В заседании оргкомитета приняли участие представители правительства Российской Федерации, МИД России, минэнерго, МВД, минтранса, минфина, минобрнауки, минкультуры России, правительства г. Москвы, Росмолодежи, Россотрудничества, Роспотребнадзора и других ведомств, а также Фонда Росконгресс.

«Форум станет площадкой для обсуждения актуальных вопросов сотрудничества стран Каспийского региона. В настоящее время у нас много направлений взаимодействия в таких сферах, как промышленная кооперация, транспорт, логистика, энергетика, а также потенциал для совместных проектов в области туризма, зеленого роста и образования», – сказал министр экономического развития России Максим Решетников.

В программу войдут деловые и культурные мероприятия. Что касается деловой повестки, то она будет включать в себя многосторонние и двусторонние форматы диалога представителей стран-участников. В тематику мероприятия войдут вопросы развития торгово-экономического сотрудничества «Каспийской пятерки», взаимодействие в области экологии, энергетики, транспорта, инфраструктуры и гуманитарной сферы. При формировании программы были учтены предложения заинтересованных ведомств. Росмолодежь внесла предложение об организации «площадки» по молодежному предпринимательству и инновационному развитию стран «Каспийской пятерки». Россотрудничество заинтересованно в организации встречи глав городов и муниципальных образований стран пятерки, а ТПП России - в проведении на полях форума заседания Международного Совета делового сотрудничества торгово-промышленных палат стран прикаспийского региона «Деловой Каспий», в котором примут участие представители деловых кругов России, Азербайджана, Казахстана, Туркменистана и Ирана.

Работа по подготовке к форуму и его координации проводится под руководством Михаила Бабича, первого заместителя министра экономического развития Российской Федерации. Следующее заседание оргкомитета запланировано на март 2021 года.

Напомним, что решение о проведении Каспийского экономического форума было принято главами пяти прикаспийских государств на Пятом Каспийском саммите 12 августа 2018 года в Казахстане. Первый Форум состоялся 11-12 августа 2019 года в Туркменистане.

(Автор: Фидан Бабаева)

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