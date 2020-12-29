БАКУ /Trend/ - Туркменистан укрепляет диалог с международными организациями, в частности с ООН, сообщает Trend со ссылкой на Государственное информационное агентство «Туркменистан сегодня».

В частности, Туркменистан участвовал в «круглом столе», где обсуждались вопросы взаимодействия между государствами Центральной Азии, а также расширения экономических, социальных, культурных прав женщин в укреплении основ демократии.

В мероприятии также участвовала специальный представитель Генерального секретаря ООН, руководитель Регионального центра по превентивной дипломатии для Центральной Азии Наталья Герман.

Сообщается, что отмечалась необходимость дальнейшего укрепления контактов Туркменистана с международными организациями.

Участники «круглого стола» проинформировали о регулярно проводимых семинарах, встречах и консультациях по подготовке, в соответствии с документами ООН, национальных отчётов и обзоров, изучению передовой практики в данной сфере.

Ранее МИД Туркменистана подтвердил приверженность государства участию в деятельности ООН.

Напомним, что ранее Туркменистан выразил желание открыть в рамках ООН широкий многосторонний диалог по транспортной проблематике с участием всех государств-членов данной организации, специализированных международных структур, мировых финансовых институтов и других заинтересованных сторон.

(Автор: Джейла Алиева)

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