Завершается разработка программы сотрудничества Азербайджана с FAO на период 2021-2025 годов

БАКУ/Trend/ - Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) совместно с правительством Азербайджана завершает разработку новой программы сотрудничества на период 2021-2025 годов.

Об этом сказали Trend в Офисе партнерства и координации FAO в Азербайджане.

По словам представителя, выбранные приоритеты будут по тем направлениям, которые считаются самыми передовыми для страны.

"Это включает в себя как сельское хозяйство, продовольственную безопасность, рыболовство, так и устойчивое использование природных ресурсов. Кроме того, FAO продолжит работу по проектам, начатым в предыдущие годы по указанным направлениям",- также отметили в FAO.

В организации заявили, что главная цель FAO в Азербайджане - обеспечение продовольственной безопасности страны, снижение зависимости от импорта сельскохозяйственной продукции, стимулирование экспорта, а также более эффективное использование природных ресурсов.

Подытоживая результаты пятилетних проектов текущей Программы партнерства, которая заканчивается в 2020 году, в офисе отметили, что в рамках данной программы удалось достичь большинства поставленных целей.

Напомним, что в ноябре 2016 года FAO и правительство Азербайджана подписали Программу партнерства на 2016-2020 годы.

Азербайджан является членом FAO с 1995 года. Офис организации в стране действует с 2007 года.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)

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