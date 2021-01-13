Азербайджан существенно улучшил экспортные операции в Хорватию

БАКУ /Trend/ - На начало декабря 2020 года экспорт азербайджанской продукции в Хорватию в годовом исчислении вырос с 369,6 миллионов долларов США до 448,8 миллионов долларов, что на 21,4 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на статистический бюллетень Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана.

Долевое участие Хорватии в общем экспорте Азербайджана составило 3,44 процента от совокупного объема против 2,02 процентов за аналогичный период 2019 года.

К первому декабря 2020 года импорт хорватской продукции в Азербайджан составил 2,25 миллиона долларов, в то время как в 2019 году этот показатель составлял 2,36 миллиона долларов.

Долевое участие Хорватии в общем импорте Азербайджана осталось неизменным и составило 0,02 процентов.

Объем внешнеторговых операций между двумя странами составил более 451 миллиона долларов, что по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 21,2 процента больше.

Сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана с Хорватией за отчетный период осталось положительным, составив 446,56 миллионов долларов.

В целом к началу декабря 2020 года внешнеторговый оборот Азербайджана составил более 22,7 миллиарда долларов США, что в свою очередь на 25,9 процентов меньше аналогичного показателя 2019 года.

Напомним, что основа экспорта хорватской продукции: медикаменты, части трансформаторов и различное оборудование.

Основа экспорта Азербайджана: сырая нефть и реактивное керосиновое топливо.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Наталья Кочнева)

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