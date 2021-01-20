Азербайджан удвоит ВВП к 2030 году - Микаил Джаббаров

БАКУ /Trend/ - Задача Азербайджана - удвоить ВВП страны к 2030 году в соответствии с новым 10-летним планом развития, который требует среднегодовых темпов роста экономики на 7 процентов.

Как сообщает Trend, об этом сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в интервью Bloomberg.

По его словам, в этом году Азербайджан выделит 2,2 миллиарда манатов (1,3 миллиарда долларов) на реконструкцию освобожденных территорий Азербайджана.

"В текущем году в Азербайджане ожидается восстановление экономического роста после спада, вызванного распространением коронавируса и войной с Арменией, после которой Азербайджан восстановил свой контроль над ранее оккупированными территориями",- отметил Джаббаров.

По его словам, по прогнозам валовой внутренний продукт вырастет на 3,4 процента после сокращения на 4,3 процента в 2020 году.

«Наши прогнозы на 2021 год более оптимистичны, чем у Международного валютного фонда и Всемирного банка», - сказал министр экономики Азербайджана.

Как отметил Джаббаров, Всемирный банк прогнозирует рост экономики Азербайджана на 1,9 процента в этом году, а МВФ - на два процента.

"Хотя рост будет зависеть от успешной программы вакцинации против коронавируса в Азербайджане, которая началась в понедельник, мы весьма уверены в других областях, которые важны для благополучия экономики Азербайджана»,- сказал Микаил Джаббаров.

По его словам, экономика третьего по величине производителя нефти в бывшем Советском Союзе сократилась в прошлом году впервые с 2016 года, чему способствовали меры изоляции на фоне эпидемии и падение цен на нефть.

В 2020 году Азербайджан освободил семь районов вокруг территории Нагорного Карабаха, оккупированных более двух десятилетий, в ходе 44-дневной войны с Арменией, которая закончилась в ноябре заключением перемирия при посредничестве России.

По словам Джаббарова, «новая геополитическая реальность» после войны, включающая крупные планы по восстановлению территорий и соглашение об открытии границ, а также транспортных связей через регион в рамках перемирия, внесет значительный вклад в рост и занятость населения Азербайджана.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)

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