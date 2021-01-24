Половина населения Азербайджана по итогам 2020 года является экономически активной

БАКУ /Trend/ - Согласно предварительным данным, по состоянию на 1 января 2021 года, численность экономически активного населения Азербайджана составляет 5,25 миллиона человек, из которых 4,876 миллиона – занятое население, сообщает Trend со ссылкой на данные Государственного комитета по статистике Азербайджана.

По данным ведомства, количество наемных работников составляет 1,685 миллиона человек, в том числе, в государственном секторе – 917,8 тысячи человек, в негосударственном секторе – 766,7 тысячи человек. В нефтегазовом секторе экономики трудятся 33,9 тысячи наемных работников, в ненефтегазовом – 1,65 миллиона человек.

Сообщается, что 24,5 процента наемных работников трудятся на предприятиях и организациях в сфере производства продукции, в том числе, 7,8 процента – в строительстве, 7,7 процента – в обрабатывающей промышленности, 3,5 процента –в сельском и лесном хозяйствах и в рыболовстве, 2 процента – в горнодобывающей промышленности, 1,7 процента – в сфере водоснабжения, очистки и переработки отходов, 1,8 процентов – в производстве и распределении электроэнергии, газа и пара.

Занятые в сфере образования составили 19,7 процента, в торговле и ремонте транспортных средств – 18,2 процента, в области здравоохранения и предоставления социальных услуг – 8,2 процента, в государственном управлении – 6,6 процента, в области административных и вспомогательных услуг – 4,7 процента, на транспорте и складировании – 4,5 процента, научно-технической деятельностью – 3,4 процента, в сфере отдыха, развлечений и искусства – 3,2 процента, в сфере финансов и страхования – 1,8 процента. Кроме того, один процент населения составляют работающие в сфере операций, связанных с недвижимостью, и 1,1 процента – в других сферах.

Напомним, что к концу 2020 года население Азербайджана, увеличившись на 0,6 процента, достигло 10,123 миллиона человек.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Надир Насиров)

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