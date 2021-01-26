Экспорт сельхозпродукции Нахчыванской АР превысил в 2020 г. $100 млн
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Из-под завалов разрушенного дома в Хырдалане извлечено тело одного человека (ФОТО/ВИДЕО) (Обновлено)
Помощник Президента Азербайджана рассказал о построении региональной безопасности в интервью Atlantic Council (ВИДЕО)
При восстановлении освобожденных территорий будут учитываться природно-климатические условия и профиль каждого экономического района