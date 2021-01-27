Страны ЕАЭС будут обмениваться информацией о селекционных достижениях в животноводстве

Сегодня на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров представил депутатам законопроект «О ратификации Соглашения о мерах, направленных на унификацию проведения селекционно-племенной работы с сельскохозяйственными животными в рамках Евразийского экономического союза», передает Trend со ссылкой на Министерство сельского хозяйства Казахстана.

«Соглашение регулирует порядок ведения селекционно-племенной работы с сельскохозяйственными животными в государствах-членах ЕАЭС и направлен на развитие рынка племенного животноводства и устранение барьеров во взаимной торговле в рамках союза. Работа над разработкой Соглашения велась с 2014 года. Соглашение соответствует целям и задачам национального законодательства в области племенного животноводства и агропромышленного комплекса», - сказал министр Сапархан Омаров.

По его словам, в соглашении унифицированы и уточнены такие термины, как «племенная продукция», «племенная ценность», «племенное животное», «селекционная и племенная работа» и «сельскохозяйственное животное».

Кроме того, для реализации единых условий производства племенной продукции при проведении селекционно-племенной работы соглашением предусматривается унификация ряда вопросов. Это:

- порядок определения новых пород, линий или кроссов сельскохозяйственных животных;

- порядок определения качества племенного материала путем проведения молекулярно-генетической экспертизы;

- порядок определения породы племенных животных, полученных путем использования родственных пород;

- методики оценки ценности племенного животного.

«Для разработки и внедрения в государствах ЕАЭС инновационных технологий в области племенного животноводства и геномной селекции Соглашением предусматривается установление единого порядка координации и аналитического обеспечения селекционно-племенной работы в области племенного животноводства. Координация селекционно-племенной работы будет осуществляться уполномоченными органами, аналитическое обеспечение будет закреплено за научно-исследовательскими организациями», - сообщил глава МСХ РК.

Соглашение также предусматривает, что государства-члены ЕАЭС будут обмениваться сведениями о племенных животных и информацией о селекционных достижениях. Ратификация соглашения позволит оптимизировать ведение селекционно-племенной работы в рамках ЕАЭС, обеспечить развитие селекционно-племенного дела в животноводстве и повысить конкурентоспособность отечественной племенной продукции.