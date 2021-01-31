ЕАБР определил ряд приоритетов на следующий стратегический период

БАКУ /Trend/ - На следующий стратегический период у Евразийского банка развития (ЕАБР) будут обозначены несколько важнейших приоритетов.

Об этом Trend сказал Артур Борцов, Управляющий директор по связям с общественностью Евразийского Банка Развития.

По словам Борцова, ЕАБР сформировался как эффективный инструмент привлечения инвестиций в развитие экономик наших стран.

"За период своего существования ЕАБР проинвестировал более 9,6 миллиардов долларов в экономику государств-участников, общая стоимость проектов, реализованных с участием Банка – более 31 миллиарда долларов", - отметил он.

Артур Борцов подчеркнул, что банк готов более активно задействовать ресурсы для решения задач, поставленных в наших странах главами государств.

"Это сохранение достигнутого уровня интеграционного сотрудничества и дальнейшего экономического развития, обеспечение социальной и макроэкономической стабильности, поддержание деловой и инвестиционной активности", - сказал Борцов.

Он напомнил, что в декабре 2020 года состоялся первый в истории ЕАБР Евразийский Конгресс, организованный Банком.

"Высокий уровень участия и успех этого оффлайн-мероприятия подтвердил, что Евразийский банк развития, как международная финансовая организация, играет важную роль в развитии стран ЕАЭС и России как экономического лидера Союза", - сказал он.

На данный момент, сказал Борцов, у ЕАБР на следующий стратегический период будут обозначены несколько важнейших приоритетов.

"Ключевыми являются: сохранение лидерских позиций среди международных финансовых институтов по проектной деятельности на территории ЕАЭС; укрепление аналитической и макроэкономической экспертизы; фокус на сквозных интеграционных проектах; работа над выравниванием институтов и экономического развития стран ЕАЭС; также цифровизация стран - участниц ЕАЭС", - подытожил он.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Наталья Кочнева)