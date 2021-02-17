Развитие всестороннего сотрудничества между Туркменистаном и Азербайджаном приведет к новым серьезным изменениям энергетической карты региона – посол (ИНТЕРВЬЮ)

Бизнес 17 февраля 2021 08:00 (UTC+04:00)
Развитие всестороннего сотрудничества между Туркменистаном и Азербайджаном приведет к новым серьезным изменениям энергетической карты региона – посол (ИНТЕРВЬЮ)

БАКУ /Trend/ - Развитие всестороннего сотрудничества между Туркменистаном и Азербайджаном, обладающими богатыми углеводородными ресурсами, имеет большое значение не только для этих стран, но и для всей Центральной Азии, Каспийского и Кавказского регионов.

Об этом сказал Trend посол Туркменистана в Азербайджане Мекан Ишанкулиев.

Ишанкулиев отметил, что это приведет к новым серьезным изменениям энергетической карты региона, притоку крупных инвестиций, развитию экономической ситуации в региональных странах, созданию новых рабочих мест и, как следствие, повышению уровня жизни.

Посол подчеркнул, что Азербайджан и Туркменистан расположены в выгодных местах для торговли между Востоком и Западом, в настоящее время расширяются судоходные маршруты через Каспийское море, стороны получили большие возможности в качестве транзитных стран для товаров, следующих между Китаем и Европой.

Говоря о сотрудничестве двух стран, Ишанкулиев отметил, что совместная разработка Азербайджаном и Туркменистаном месторождения «Достлуг» на основе двустороннего сотрудничества повышает интерес в коммерческом и техническом плане.

"Таким образом, современная инфраструктура, созданная в Каспийском море для транспортировки углеводородов, создаст благоприятные условия для вывода на мировые рынки энергоресурсов, добытых на месторождении "Достлуг", - добавил посол.

При этом он отметил, что разработка и освоение углеводородных ресурсов месторождения в перспективе, возможно, даст толчок реализации строительства Транскаспийского трубопровода для обеспечения доступа центральноазиатских энергоресурсов на европейский рынок.

«Работа над совместным проектом, таким как «Достлуг», представляет собой новую опору сотрудничества, которое может быть расширено на другие области», - подчеркнул Ишанкулиев.

Посол сказал, что месторождение "Достлуг" сулит большие перспективы для будущего развития не только Туркменистана и Азербайджана, но и региона в целом.

«Новые объемы природного газа и нефти месторождения позволят расширить нефтехимическую промышленность Туркменистана и Азербайджана. Это очень важное соглашение, открывающее путь для широкого сотрудничества», - сказал Ишанкулиев, добавив, что на сегодня в рамках подписанного Меморандума между соответствующими структурами сторон созданы рабочие группы для реализации данного проекта и расширения сотрудничества в энергетической сфере.

Работа групп выведет на новый уровень взаимного сотрудничества и приведет к нахождению приемлемых условий дальнейшего развития этой сферы, сказал посол.

Помимо энергетической сферы, им были отмечены достижения сотрудничества двух стран в других областях. В частности, Ишанкулиев сказал, что в настоящее время проект по строительству, владению и эксплуатации оптико-волоконной линии связи по дну Каспийского моря по маршруту Туркменистан-Азербайджан компанией электросвязи «Türkmentelekom» и оператором связи ООО «Azertelecom» находится на стартовой позиции реализации.

Посол добавил, что в рамках этого соглашения созданы контактные группы, которые в настоящее время проводят регулярные рабочие встречи, утверждена Дорожная карта проекта.

«Транскаспийская фибер-оптическая кабельная линия в перспективе превратит наши страны в цифровой центр как для Южного Кавказа, так и для Центральной Азии», - подчеркнул он.

Говоря о планируемых совместных проектах в ближайшем будущем между Туркменистаном и Азербайджаном, Ишанкулиев добавил, что в настоящее время глобальный характер приобрело инициированное правительством Туркменистана создание транспортного коридора «Каспийское море – Черное море», участниками которого являются Туркменистан, Азербайджан, Грузия и Румыния.

«На сегодня проект Соглашения между правительствами Туркменистана, Азербайджана, Грузии и Румынии о создании и реализации международного транзитного и транспортного маршрута «Каспийское море - Черное море» находится на финальной стадии рассмотрения сторон», - добавил он.

По словам посла, соединение Каспийского и Черноморского регионов в едином транспортном коридоре открывает широкие перспективы для развития экономического партнёрства, производственной и энергетической кооперации, торговли и инвестиций.

"Создание формата содействия на Каспии будет способствовать дальнейшему сближению наших стран. У Азербайджана есть необходимая инфраструктура, которая позволяет экспортировать углеводородные ресурсы в Европу", - добавил он.

Ишанкулиев также отметил, что в сфере международного энергетического сотрудничества Туркменистан и Азербайджан выступают за создание сбалансированной, многовариантной системы поставок энергоносителей на европейские рынки, основанной на диверсификации маршрутов, прозрачных схемах их функционирования, гарантиях надежности и безопасности, учете многосторонних интересов.

"Туркменистан и Азербайджан, являясь одними из крупнейших мировых производителей углеводородов, поддерживают друг друга на международных площадках и занимают одинаковую позицию в плане диверсификации поставок энергоносителей как одного из решающих условий обеспечения глобальной энергетической безопасности. Работа в этом направлении будет продолжена как в двустороннем формате, так и с международными партнерами", - сказал он.

Отдельное внимание посол Туркменистана в Азербайджане уделил сотрудничеству в транспортной сфере. Так, по его словам, рассматривается возможность присоединения коридора «Lapis Lazuli» к железной дороге Баку-Тбилиси-Карс.

Ишанкулиев отметил, что соединение коридора «Lapis Lazuli» с железной дорогой Баку-Тбилиси-Карс обеспечит транспортировку грузов через Афганистан, Туркменистан, Азербайджан, Грузию и Турцию в 50-60 стран, включая всю Европу и большинство стран Северной Африки.

Он добавил, что в ходе трехсторонней встречи между президентами Азербайджана, Туркменистана и Афганистана, которая была проведена 2 июля 2020 года, туркменским лидером было предложено создать Единый логистический центр, основываясь на соглашении о транспортном коридоре «Lapis Lazuli», подписанном в Ашхабаде 15 ноября 2017 года.

«В качестве первого шага для практической реализации данной инициативы было предложено создать структуры, координирующие логистическую деятельность в трёхстороннем формате Афганистан-Туркменистан-Азербайджан», – сказал посол.

Он добавил, что транспортный коридор «Lapis Lazuli» позволит странам-участницам диверсифицировать выход на региональные и континентальные торговые рынки, что будет напрямую способствовать укреплению национальных экономик, расширению торгово-экономических связей и увеличению объёма товарооборота между государствами Центральной и Южной Азии, и Европы.

По словам посла, одним из ключевых элементов коридора «Lapis Lazuli» стали морские порты - «Алят» Азербайджана и «Туркменбаши» Туркменистана.

«Проект призван оказать содействие экономическому развитию Афганистана путем включения страны в сеть международных транспортных коридоров, связывающих Кабул с прикаспийскими и европейскими странами, что существенно повысит экономическую интеграцию региона и увеличит объём торговли», - сказал он.

Посол отметил, что «Lapis Lazuli» является одним из стратегически значимых инфраструктурных проектов, осуществляемых Туркменистаном совместно с ближайшими соседями.

По словам Ишанкулиева, Туркменистан готов рассмотреть конкретные формы партнёрства с Афганистаном и Азербайджаном, в том числе вопросы сдачи складских помещений Туркменбашинского международного морского порта в долгосрочную аренду, терминалов для хранения нефтепродуктов, выделения специальных мест для совершения разгрузочно-погрузочных операций.

Он отметил, что президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов также предложил в целях создания равных для всех участников оптимальных экономических и финансовых условий вести единую ценовую политику для перевозки грузов по маршруту Афганистан-Туркменистан-Азербайджан и в обратном направлении, рассмотреть возможности упрощения таможенных операций за счёт внедрения системы контроля по принципу «Единое окно».

"Также президент Туркменистана предложил подготовить атлас маршрута Афганистан-Туркменистан-Азербайджан в цифровом формате с подробной информацией об имеющейся транспортно-коммуникационной инфраструктуре. Это позволит повысить инвестиционную и коммерческую привлекательность данного коридора», - сказал дипломат.

Он добавил, что в рамках этого проекта 16 января 2021 года состоялась трехсторонняя видеоконференция руководителей межведомственной группы Туркменистана, Азербайджана и Афганистана, в ходе которой стороны подписали дорожную карту по расширению и углублению сотрудничества между Азербайджаном, Туркменистаном и Афганистаном в областях торговли и инвестиций, энергетики, транспорта и логистики, телекоммуникаций и информационных технологий, таможенных и пограничных вопросов.

Также в ходе встречи стороны обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах развития сотрудничества между тремя странами в сферах транспорта, логистики и других областях.

«Хочу высказать свое мнение о том, что сегодняшний профессиональный диалог, посвященный роли транспорта и транзитных коридоров в контексте современных глобальных изменений, призван содействовать лучшему взаимопониманию государств, сближению позиций, выработке передовых схем и моделей партнерского взаимодействия в этом сегменте мировой экономики», - сказал Ишанкулиев.

(Автор: Джейла Алиева)

Твиттер: @JeilaAliyeva

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