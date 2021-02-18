Названа программа визита главы МИД Грузии в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - 18-19 февраля 2021 года вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани будет находиться с официальным визитом в Азербайджане.

Об этом сообщает Trend в четверг со ссылкой на грузинские СМИ.



В рамках визита Давид Залкалиани проведет встречу с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым и примет участие в 9-й трехсторонней встрече глав МИД Грузии, Азербайджана и Турции.



Также состоится встреча Залкалиани с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

Следует отметить, что трехсторонний формат Грузия-Азербайджан-Турция является успешным механизмом регионального сотрудничества. Встречи регулярно проводятся с 2012 года как на уровне министров иностранных дел, так и различных отраслевых ведомств и парламента.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Натаван Эфендиева)