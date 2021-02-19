Британская компания заинтересована в поставках спецтехники и оборудования для Туркменистана

БАКУ /Trend/ - Британская JCB Sales Limited заинтересована в поставках спецтехники и оборудования для Туркменистана.

Как сообщает Trend в пятницу со ссылкой на Государственное информационное агентство Туркменистана, вопросы сотрудничества были обсуждены в ходе видеоконференции с представителями британской компании.

На встрече рассматривались вопросы инвестирования и другие аспекты совместных проектов.

Согласно информации, британскую делегацию на переговорах возглавила торговый посланник премьер-министра Великобритании Эмма Николсон.

С туркменской стороны в заседании приняли участие руководители и представители министерства финансов и экономики, Центрального банка, Государственного банка внешнеэкономической деятельности, Государственного комитета водного хозяйства, Союза промышленников и предпринимателей.

Как ранее сообщили Trend в Департаменте международной торговли Великобритании, общий объем товарооборота между Великобританией и Туркменистаном со второго квартала 2019 года по второй квартал 2020 года составил 27 миллионов фунтов стерлингов (35,8 миллиона долларов).

Отмечалось, что основными пятью товарами, экспортируемыми из Великобритании в Туркменистан в отчетном периоде, были: химические вещества (на 4 миллиона фунтов стерлингов; 5,3 миллиона долларов), пищевые, дубильные и красящие материалы (на 2 миллиона фунтов стерлингов; 2,6 миллиона долларов), общепромышленное оборудование (промежуточное) (на 980 тысяч фунтов стерлингов; 1,3 миллиона долларов), общепромышленное оборудование (капитальное) (на 970 тысяч фунтов стерлингов; 1,2 миллиона долларов), ювелирные изделия (на 970 тысяч фунтов стерлингов; 1,2 миллиона долларов).

При этом основными товарами, импортируемыми в Великобританию из Туркменистана, за тот же период были: металлические руды и лом (на 390 тысяч фунтов стерлингов; 517 629 долларов), самолеты (на 340 тысяч фунтов стерлингов; 451 266 долларов), неорганические химикаты (на 280 тысяч фунтов стерлингов; 371 631 доллар), суда (на 250 тысяч фунтов стерлингов; 331 813 долларов), общепромышленное оборудование (капитальное) (на 150 тысяч фунтов стерлингов; 199 088 долларов).

“COVID-19 замедлил процесс проведения наших запланированных мероприятий из-за ограничений на поездки, однако нам удалось продолжить взаимодействие с Туркменистаном через онлайн-платформы”, - говорится в сообщении.

Также было отмечено, что ведутся переговоры по ряду потенциальных проектов с Туркменистаном.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Натаван Эфендиева)

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