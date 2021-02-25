Пакистанская FWO заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном по реализации инфраструктурных проектов

БАКУ /Trend/ - Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров принял делегацию во главе с генеральным директором организации пограничных дел Пакистана (FWO) генерал-майором Кемалем Азфаром.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство экономики Азербайджана, в ходе встречи Микаил Джаббаров отметил победу азербайджанской армии под руководством Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева и сказал, что в стране высоко ценится однозначная поддержка Пакистаном позиции Азербайджана в ходе 44-дневной Отечественной войны. Также был подчеркнут высокий уровень политических связей между двумя странами.

Министр экономики заявил, что подготовлена концепция восстановления и развития освобожденных от армянской оккупации территорий. Концепция предусматривает широкое использование государственно-частного партнерства, а также специальные стимулирующие программы для иностранных инвесторов и привлечение иностранных компаний для развития этих территорий.

В свою очередь, генеральный директор организации пограничных дел Пакистана (FWO) генерал-майор Кемаль Азфар заявил, что его страна придает особое значение развитию сотрудничества с Азербайджаном, и поделился своими мнениями по расширению дальнейших связей. Было отмечено, что FWO заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном по реализации инфраструктурных проектов.

По итогам встречи были подчеркнуты широкие возможности для развития сотрудничества, а также обсуждены вопросы участия пакистанских компаний в инфраструктурных проектах, реализуемых в Азербайджане, а также в восстановлении освобожденных от армянской оккупации территорий.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Наталья Кочнева)

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