ОАО ”Азерлотерея“ передано в управление турецкой компании - министр

БАКУ /Trend/ - Подписано соглашение о передаче ОАО ”Азерлотерея“ в управление турецкой компании ”Demiroren Holding".

Как сообщает в понедельник Trend об этом в своем аккаунте в Twitter написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

Как отмечается, новая платформа сотрудничества создаст дополнительные возможности для развития игровой индустрии в Азербайджане, привлечения новых инвестиций и роста доходов бюджета.

Напомним, что ранее Президент Азербайджана подписал распоряжение "Об урегулировании некоторых вопросов в связи с передачей в управление ОАО "Азерлотерея". Согласно распоряжению, ОАО "Азерлотерея" передано в управление на договорной основе турецкой компании “YMT Sans B.V.”, являющейся дочерней компанией “Demirören Şans Oyunları Yatırımları A.Ş.

(Автор: Зейни Джафаров)

Twitter:@jafarov_zeyni