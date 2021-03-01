В Азербайджане будут разработаны новые услуги для микрофинансового сектора
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На пресс-конференции Президент Ильхам Алиев обнародовал искреннее намерение Азербайджана – депутат Милли Меджлиса
Азербайджан воспользуется опытом Турции при восстановлении памятников на освобожденных территориях (ФОТО)
На конференции в Иране принято заявление в поддержку территориальной целостности Азербайджана (ФОТО)
Государственная страховая организация Туркменистана объявляет тендер на строительно-монтажные работы
В ЗАО AzerGold состоялась встреча с генеральным директором Организации по пограничным делам Пакистана
В Агентство по развитию МСБ поступило около 400 обращений для создания бизнеса на освобожденных территориях Азербайджана
В ходе пресс-конференции Президент Азербайджана направил важные для будущего региона послания – азербайджанский депутат
Минометные батареи армии Азербайджана провели очередной этап учебных тренировок с боевой стрельбой (ВИДЕО)
В Азербайджане в феврале были удовлетворены почти 100% запросов, связанных с компьютерной безопасностью
Русский дворянин Николай Бармин - чаще всех из зарубежных актеров сыгравший в азербайджанских фильмах (ВИДЕО, ФОТО)
Сумгайытский Технопарк запускает очередной проект стажировки «STP Təcrübə Proqramı - 2021» с целью подготовки кадров для промышленного сектора!
У мировых центров готовность вкладывать ресурсы в развитие отношений с Ереваном будет довольно ограниченной - российский политолог
Программа обеспечения жильем семей шехидов и участников войны значительно расширена - минтруда Азербайджана
В этом году все раненые военнослужащие будут обеспечены высококачественными протезами – Сахиль Бабаев
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии в Баку первого в мире танкера-музея (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия нового административного здания Азербайджанского Каспийского морского пароходства (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемониях спуска на воду судна-парома типа Ro-Pax «Академик Зарифа Алиева» и сдачи в эксплуатацию судна-парома «Азербайджан» аналогичного назначения (ФОТО/ВИДЕО)
Рафиг Новрузов удостоен ордена ООН "Слава" и дипломом "За заслуги перед мировой наукой и образованием" (ФОТО)