Госслужба Азербайджана выставит на аукцион 101 объект госимущества

БАКУ /Trend/ - Государственная служба по вопросам имущества при министерстве экономики Азербайджана 30 марта 2021 года проведёт очередной аукцион, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство экономики.

Согласно информации, на аукцион будет выставлен 101 объект госимущества, в том числе 25 - малые государственные предприятия и объекты, 36 - транспортные средства, 40 - государственные пакеты акций акционерных обществ.

Как отмечают в Госслужбе, в аукционе могут принять участие все желающие. Помимо этого, лица, заинтересованные в процессе, могут наблюдать за ходом аукциона как в Пространстве оказания имущественных услуг Государственной службы по имущественным вопросам, так и с использованием электронных ресурсов.

Лица, желающие принять участие в торгах на официальном сайте Службы (emlak.gov.az) или на портале privatization.az, пройдя регистрацию, должны оплатить задаток в размере 10 процентов от начальной аукционной цены собственности, получив тем самым статус заказчика. В день аукциона можно присоединиться к торгам, выбрав на портале электронных услуг (e-emdk.gov.az) раздел "Электронный аукцион".

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

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