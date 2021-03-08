В 2021 году "Азербайджанская промышленная корпорация" увеличит производство широкого спектра продукции

БАКУ /Trend/ - В текущем году основными приоритетами для ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация" являются расширение ассортимента инвестиций, направленное на получение большей прибыли в цепочке создания стоимости, и модернизация человеческого капитала.

Об этом сказал Trend заместитель директора Департамента стратегического развития и коммерции "Азербайджанской промышленной корпорации" (АПК) Рустам Акбарли.

По его словам, АПК планирует диверсифицировать портфель в 2021 году, а также увеличить производство широкого спектра продукции с учетом текущих рыночных требований и трендов.

"В настоящее время корпорация ведет серьезную работу в направлении развития существующих предприятий и повышения качества и ассортимента выпускаемой продукции. Согласно утвержденных распоряжением Президента Азербайджана от 2 февраля 2021 года Национальных приоритетов по социально-экономическому развитию "Азербайджан 2030", устойчиво растущая конкурентоспособная экономика и конкурентоспособный человеческий капитал в числе приоритетов, которые должны быть реализованы в следующем десятилетии",– подчеркнул Гадирли.

Отметим, что 26 декабря 2017 года Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал Указ о создании Открытого акционерного общества "Азербайджанская промышленная корпорация", акции которого принадлежат государству.

Целью подписания Указа является повышение эффективности управления государственным имуществом в связи с применением Указа Президента Азербайджанской Республики "Об утверждении стратегических дорожных карт по национальной экономике и основным секторам экономики", формирование системы отчетности и контроля, основанной на принципах корпоративного управления, достижение налаживания выгодных кооперационных связей между принадлежащими государству предприятиями и повышение производственного потенциала по звеньям стоимостной цепочки.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Надир Насиров)