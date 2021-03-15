Минфин Туркменистана подписал меморандум с британской JCB Sales Limited
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Азербайджан является сторонником сотрудничества на основе принципа неприкосновенности границ - глава МИД
Аббас Ибрагимов:«Проекты трансформации Международного Банка Азербайджана модернизируют, меняют и открывают для нас путь в будущее»
Фонд "YAŞAT" продолжает оказывать помощь семьям шехидов и ветеранам Отечественной войны Азербайджана
Привлеченные к учениям войска ВС Азербайджана выдвигаются в районы оперативного назначения (ФОТО/ВИДЕО)
ЕС и FAO оказывают Азербайджану поддержку в подготовке законопроекта об аграрных консультационных услугах
Французская Alstom заинтересована в участии в ж/д проектах на освобожденных территориях Азербайджана
Завершение строительства «Южного газового коридора» обеспечит источник газа для Северной Македонии – министр (ИНТЕРВЬЮ)