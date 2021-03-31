Беларусь возобновила почтовые перевозки с Туркменистаном

БАКУ /Trend/ - Республиканское унитарное предприятие «Белпочта» возобновило с 31 марта приём почтовых отправлений из Беларуси в Туркменистан, сообщает Trend в среду со ссылкой на «Белпочту».

Из Беларуси возможно отправить письменную корреспонденцию (документы) и посылки. При этом доставка в Туркменистан через курьерскую службу ЕМС пока не осуществляется.

Отмечается, что прием почтовых отправлений возобновлен также в ряд других стран.

Напомним, что с января возобновила почтовые перевозки с Туркменистаном «Почта Молдовы».

В результате переговоров с почтовыми операторами соседних стран с января 2021 года "Туркменпочта" восстановила наземные и авиаперевозки почтовых отправлений с 47 странами мира.

Напомним, что в связи с превентивными мерами, связанными с пандемией коронавируса, с 16 июля прошлого года в стране было приостановлено осуществление ряда международных сообщений.

Ранее в Туркменистане ввели обязательное наличие справки об отсутствии COVID-19 при регистрации на авиарейс.

На сегодня в Туркменистане не зафиксировано случаев инфицирования коронавирусом.

Ранее группа экспертов ЕРБ ВОЗ работала в Туркменистане по просьбе правительства страны, чтобы поддержать Туркменистан в аспектах готовности и реагирования на COVID-19.

Также в Туркменистане утверждён план социально-экономических мероприятий по противодействию распространению пандемии коронавируса.

(Автор: Джейла Алиева)

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