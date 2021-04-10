Процедура eTIR будет применяться на всех маршрутах, проходящих через территорию Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Процедура eTIR может применяться на всех транспортных коридорах и маршрутах, проходящих через территорию Азербайджана.

Об этом сообщил Trend начальник Управления по связям с прессой и общественностью Государственного таможенного комитета (ГТК) Натиг Ахундов.

По его словам, поскольку эта процедура включает полностью цифровые таможенные операции, важно, чтобы все страны, в которые осуществляется транспортировка, были технически и юридически готовы использовать эту процедуру. Таким образом, именно этот фактор будет определять, к каким маршрутам процедура еTIR будет применяться в первую очередь.

"В рамках данного проекта в 2019 году были выполнены пилотные перевозки с использованием электронных гарантий, а также систем обмена данных. В 2019 году таможенники начали обсуждения на тему создания коридора e-TIR по маршруту Иран-Азербайджан-Грузия маршрута "Юг-Запад", проходящего через Азербайджан", – сказал он.

Как отметил Ахундов, ГТК рассматривает различные маршруты для пилотного применения процедуры e-TIR по международным транспортным коридорам, проходящим через Азербайджан.

Он сообщил, что Азербайджан также работает над запуском системы e-TIR на маршруте "Восток-Запад". "Упрощение транзитных грузоперевозок как на маршруте "Восток-Запад", так и на маршруте "Север-Юг" является приоритетом для Азербайджана", – добавил представитель ГТК.

Напомним, что цель проекта eTIR , в частности международной системы еTIR, состоит в том, чтобы обеспечить безопасный обмен данными между национальными таможенными системами для международного транзита товаров, транспортных средств или контейнеров в соответствии с положениями Конвенции МДП и позволить таможенным органам управлять данными, касающимися гарантий, предоставляемых гарантийными цепочками уполномоченным пользователям системы МДП.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Надир Насиров)

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