В Туркменистане увеличился объем производства многих видов продукции
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Расширяется пропускная способность таможенного поста на азербайджано-российской границе (ФОТО/ВИДЕО)
В Москве состоялся показ фильма Шамиля Алиева "Степняк", удостоенного многих международных наград (ФОТО)
Следует принять меры для принуждения официального Еревана к выдаче карт минных полей Азербайджану – российский политолог
На Западе следует поднять вопрос в связи с отказом Армении предоставить Азербайджану карты минных полей – украинский эксперт
Международное сообщество должно быть активно вовлечено в процесс восстановления освобожденных земель Азербайджана – эксперт