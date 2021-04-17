БАКУ /Trend/ - В настоящее время Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) работает над утверждением структуры Страновой программы с Туркменистаном, сообщили Trend в FAO.

"Разработка Страновой программы послужит основой для наших отношений с правительством Туркменистана", – заявили в FAO.

Как ранее сообщил cпециалист FAO по статистике в регионе Европы и Центральной Азии Георгий Квиникадзе, основная сфера интересов FAO в Туркменистане сосредоточена на области комплексного управления природными ресурсами на подверженных засухе и засолению ландшафтах сельскохозяйственного производства.

"В этом контексте мы стремимся продвигать разумные с точки зрения климата методы ведения сельского хозяйства и технологии управления природными ресурсами в сложных условиях, таких как пустыня или горы, а также засоленные районы", – сказал Квиникадзе.

По его словам, другая сфера интересов FAO в субрегионе с участием Туркменистана сосредоточена на укреплении потенциала в борьбе с сельхозвредителями, в том числе саранчой.

Помимо этих двух направлений, FAO также стремится укреплять сотрудничество с Туркменистаном в сферах рыболовства и аквакультуры, управления земельными ресурсами, включая земельные кадастры.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Надир Насиров)

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