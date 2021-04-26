Доля азербайджанских компаний в международных автоперевозках должна быть увеличена - министр

БАКУ /Trend/ - В грузоперевозках лидирующее место занимают перевозки автотранспортом, и необходимо предпринять важные шаги для увеличения доли азербайджанских компаний, перевозящих международные грузы автомобильным транспортом.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство экономики Азербайджана, об этом на встрече с местными компаниями, участвующими в международных перевозках автомобильным транспортом, сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

По его словам, в последнее время в стране осуществляются важные меры по увеличению экспортного, импортного и транзитного оборота по ненефтяному сектору, что, в свою очередь, положительно влияет на рост объема международных грузоперевозок. Министр подчеркнул важную роль инфраструктуры в развитии экономики, отметив большую конкуренцию на рынке грузоперевозок, в связи с чем важно повышать конкурентоспособность местных компаний.

Джаббаров также сказал, что в рамках государственно-частного партнерства в Азербайджане целесообразно создать рабочую группу, в которую войдут представители соответствующих государственных структур, транспортных компаний и общественных объединений в этой сфере.

Министр пригласил участников встречи к активному обсуждению данных вопросов.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

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