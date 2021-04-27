Между Тбилиси и Софией действует разрешительный режим на грузовые перевозки – Минтранс Болгарии

БАКУ/Trend/ - В сфере автомобильного транспорта между Грузией и Болгарией действует разрешительный режим на грузовые перевозки, сообщили Trend в Министерстве транспорта, информационных технологий и связи Болгарии.

"Ежегодно две страны обмениваются базовой квотой в 1 500 универсальных разрешений для дорожных сборов и 150 разрешений на грузовые перевозки для/от третьей стороны", – сказали в ведомстве.

Согласно источнику, за 2020 год 139 компаний получили 2 535 универсальных разрешений в Грузии и 39 разрешений для Грузии типа "от/до третьих лиц".

"Около 102 компаний получили 693 универсальных разрешения Грузии и 8 разрешений для Грузии типа "от/до третьих лиц" на период с 01.01.2021 по 09.04.2021", – сообщили в министерстве.

Источник добавил, что транспортировка для/от третьей стороны также может осуществляться с несколькими разрешениями ЕКМТ/CEMT.

Отметим, что Болгария признала независимость Грузии 15 января 1992 года. Дипломатические отношения между двумя странами были установлены 5 июня 1992 года. У Болгарии есть посольство в Тбилиси, а у Грузии – посольство в Софии. Обе страны являются полноправными членами Организации Черноморского экономического сотрудничества.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)