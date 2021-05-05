БАКУ /Trend/ - Азербайджан, Турция и Узбекистан планируют подписать меморандум в сфере аудита, сообщает Trend со ссылкой на Счетную палату Азербайджана.

По данным ведомства, четвертого мая председатель Счетной палаты Азербайджана Вугар Гюльмамедов принял участие в трехсторонней встрече в режиме видеоконференции с участием главы Счетной палаты Турции Сеита Ахмета Баша и первого заместителя председателя Счетной палаты Узбекистана Бакходира Турабова.

На встрече были обсуждены вопросы дальнейшего развития сотрудничества счетных палат трех стран в рамках организации ECOSAI и на двустороннем уровне, а также необходимость взаимодействия в направлении усиления внешнего государственного финансового контроля.

Глава Счетной палаты Турции отметил важность нынешней встречи с точки зрения обсуждения дальнейшей деятельности высших аудиторских организаций трех стран.

Заместитель председателя Счетной палаты Узбекистана рассказал о возможности вывести сотрудничество на новый уровень благодаря совместной деятельности и подчеркнул необходимость подписания трехстороннего меморандума о взаимопонимании в сфере аудита.

Он также отметил важность изучения методических рекомендаций и пособий, разработанных на основе международных стандартов.

В свою очередь, председатель Счетной палаты Азербайджана рассказал о последних мероприятиях, успешно проведенных в результате сотрудничества членов высшего органа аудита при организации ECOSAI.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)