В Балканском регионе осваиваются залежи йода и брома
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В Гадруте после окончания войны все осталось нетронутым, в том числе и армянская церковь – российское издание
МГ ОБСЕ должна сосредоточиться на реализации положений договоренности от 10 ноября 2020 года – эксперт
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Народы Азербайджана и Грузии на протяжении всей истории жили в условиях дружбы и мира – премьер-министр Азербайджана
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