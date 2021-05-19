Туркменистан утвердил состав совместной с Ираном комиссии по экономическому сотрудничеству
БАКУ /Trend/ - Туркменистан утвердил состав Совместной туркмено-иранской комиссии по экономическому сотрудничеству.
Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Государственное информационное агентство Туркменистана, соответствующее постановление подписал президент страны Гурбангулы Бердымухамедов.
Отмечается, что постановление подписано в целях дальнейшего развития партнёрства между Туркменистаном и Ираном.
Напомним, что ранее Туркменистан и Иран подписали «Программу сотрудничества между министерством иностранных дел Туркменистана и министерством иностранных дел Исламской Республики Иран на 2021-2022 годы».
В ходе видеоконференции 12 мая представители двух стран также обсудили сотрудничество в сферах транспорта и здравоохранения, строительства совместных объектов в контексте практической реализации достигнутых ранее договорённостей между президентами Гурбангулы Бердымухамедовым и Хасаном Рухани.
Также ранее открылся новый автомобильный мост, соединивший одноименные города Сарахс по обе стороны туркмено-иранской границы. Это второй совместный проект по строительству автомобильных мостов между двумя странами, направленный на расширение и развитие автомобильных перевозок.
(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Натаван Эфендиева)
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