Туркменистан утвердил состав совместной с Ираном комиссии по экономическому сотрудничеству

БАКУ /Trend/ - Туркменистан утвердил состав Совместной туркмено-иранской комиссии по экономическому сотрудничеству.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Государственное информационное агентство Туркменистана, соответствующее постановление подписал президент страны Гурбангулы Бердымухамедов.

Отмечается, что постановление подписано в целях дальнейшего развития партнёрства между Туркменистаном и Ираном.

Напомним, что ранее Туркменистан и Иран подписали «Программу сотрудничества между министерством иностранных дел Туркменистана и министерством иностранных дел Исламской Республики Иран на 2021-2022 годы».

В ходе видеоконференции 12 мая представители двух стран также обсудили сотрудничество в сферах транспорта и здравоохранения, строительства совместных объектов в контексте практической реализации достигнутых ранее договорённостей между президентами Гурбангулы Бердымухамедовым и Хасаном Рухани.

Также ранее открылся новый автомобильный мост, соединивший одноименные города Сарахс по обе стороны туркмено-иранской границы. Это второй совместный проект по строительству автомобильных мостов между двумя странами, направленный на расширение и развитие автомобильных перевозок.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Натаван Эфендиева)

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