В ближайшие годы в Азербайджане ожидается рост строительного сектора
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При поддержке Фонда Гейдара Алиева в Пекине прошло мероприятие "Низами Гянджеви - поэт всего человечества" (ФОТО)
Инженерные войска минобороны Азербайджана очистили от мин более 6 200 га на освобожденных территориях
Минобороны Азербайджана проводит учебные курсы для ознакомления с поступившей на вооружение новой инженерной техникой (ФОТО)
Современный Образовательный Комплекс имени Гейдара Алиева объявляет о специальной скидочной компании (ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев принял генерального исполнительного директора и других представителей компании "Signify"
Зохра Агамирова и Арзу Джалилова представят Азербайджан на Кубке мира по художественной гимнастике в Италии
На освобожденных территориях Азербайджана завершена инвентаризация более 13 тыс. объектов - минэкономики
Устранена неисправность вертолета ВВС Азербайджана, совершившего вынужденную посадку в Турции - минобороны