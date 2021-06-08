Финляндия финансирует проект ПРООН по поддержке потенциала МСП в Узбекистане

БАКУ /Trend/ - Финляндия финансирует в Узбекистане проект Программы развития ООН (ПРООН) "Помощь в торговле" с целью поддержки развития бизнеса и укрепления потенциала малых и средних предприятий (МСП).

Об этом сообщила Trend посол Финляндии в Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане Марья Лийвала.

По ее словам, Финляндия в целом считает открывающиеся возможности узбекского рынка интересными, где финское ноу-хау сможет найти клиентов в сфере энерго- и водосбережения, пищевой промышленности, сельского хозяйства, зеленых технологий и ИТ-решений для промышленного производства и горнодобывающей промышленности, а также в областях здравоохранения, управления отходами, телекоммуникаций и образования.

Она отметила, что на данный момент в Самарканде создано совместное с Финляндией предприятие по производству газовых счетчиков.

Кроме того, финская сторона в апреле 2019 года провела бизнес-форум с участием 15 компаний в Ташкенте. Тогда в узбекской столице также было открыто Почетное консульство Финляндии. Кроме того, 16 июня 2020 года в онлайн-формате состоялось заседание финско-узбекской межправительственной комиссии.

"Пандемия COVID-19 сильно повлияла на деятельность по продвижению экспорта, но мы надеемся, что ситуация вскоре восстановится и осенью мы сможем проявить большую активность", - сказала Лийвала.

По ее словам, с узбекской стороны есть интерес к возможностям получения образования в Финляндии, и между Университетом прикладных наук Турку и Ташкентским экономическим университетом достигнута договоренность о предоставлении совместной магистратуры в области информационных технологий.

Она отметила, что Финляндия как страна-участница ЕС участвует в совместных усилиях программы Team Europe и поддерживает процесс интеграции Узбекистана в мировую торговую практику, а точнее - вступление в ВТО (Всемирную торговую организацию).

"ЕС и Узбекистан ведут переговоры по Соглашению о расширенном партнерстве и сотрудничестве. Это - процесс, естественно, поддерживаемый Финляндией, а также статус Всеобщей схемы преференций плюс (GSP +), предоставленный Узбекистану этой весной", - сказала Лийвала.

(Автор: Клавдия Ромакаева. Редактор: Константин Шапиро)

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