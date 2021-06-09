ЕС продолжает финансировать проекты в сферах агротуризма и агробизнеса в регионах Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Представительство Европейского союза в Азербайджане продолжает финансировать проекты по расширению агробизнеса и производства продуктов питания, созданию новых цепочек добавленной стоимости и развитию агротуризма в регионах.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал глава представительства ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас.

По его словам, на реализацию указанных проектов в Азербайджане Евросоюз выделил более 633 тысяч евро.

Он отметил, что эти проекты являются ключом к развитию комплексных сельскохозяйственных и консультационных услуг для дальнейшего развития и продажи местных продуктов, использования потенциала аграрного туризма.

По словам главы представительства, одним из главных достижений данного проекта является укрепление местных консультационных услуг для поддержки малых и средних фермерских хозяйств и рыночных сельскохозяйственных сетей в целевых регионах.

"Рост аграрного туризма, прямых продаж и формирование новых рыночных отношений способствуют продвижению местных традиционных продуктов питания и расширению источников дохода малых и средних фермерских хозяйств, которые смогут дополнительно развивать и укреплять свои маркетинговые возможности, технологии производства и упаковки, что приведет к увеличению доходов и количества источников дохода", - сказал Янкаускас.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)